Жительница Тайваня украла скульптуру из храма

11 сентября в храме Чэнхуан в тайваньской провинции Илань произошел необычный казус: послушники вдруг увидели, что статуя божества Гуйгуцзы пропала, а на ее месте стоит статуя даосского патриарха Люй Дунбиня.
Обе статуи были примерно одинакового размера, и имели одинаковые бороды, поэтому подмена раскрылась не сразу. Однако же, они были по-разному раскрашены и держали в руках разные предметы. Историей странного воровства поделилась газета South China Morning Post.
Кроме того, у этих героев разное символическое значение. Гуйгуцзы — «мудрец долины духов», который, как считается, обладал даром прорицания и предвидения, а Люй Дунбинь был ученым мужем, который прославился за счет своих академических успехов. Поначалу послушники не смогли объяснить, какой смысл вложил в кражу неизвестный, подменивший одну скульптуру на другую.
Послушники выложили в социальных сетях пост с призывом вернуть статую и предупредили, что обратились в полицию. Прихожане храма в комментариях заметили, что такой поступок точно не принесет благодати преступнику, и посоветовали вору вернуть статую, иначе «карма быстро его настигнет».
Полиция начала расследование, но вскоре вор вернул статую сам. Уже на следующий день, 12 сентября, статуя снова стояла на месте, но выглядела не так, как прежде: ее перекрасили. Лицо стало розовее, борода белее, один ботинок стал красным, а второй остался таким, каким был. Глаза героя стали шире, а вот брови пропали.
Проверив записи с камер видеонаблюдения, полицейские нашли подозреваемую: 61-летнюю женщину по фамилии Хуан. Она не стала отрицать свою причастность к краже. Как выяснилось, дома у Хуан уже «живут» три статуи традиционных китайских божеств, и она регулярно приносила к ним «гостей».
В этот раз Хуан не поставила в известность никого из храма, из-за чего и произошел конфуз. Женщина объяснила, что ее намерения были исключительно благие: ей показалось, что статуя грязная, и она унесла ее домой, чтобы отмыть и перекрасить. О том, что в храме заметили пропажу, она узнала случайно, поскольку мессенджерами в телефоне она не пользуется.
Выяснив, что сотрудники храма уже написали заявление в полицию, она поспешила вернуть скульптуру как можно скорее. Статую на замену же, по ее словам, она оставила, поскольку, если что-то забрать и оставить нечто столь же ценное, в ее глазах это уже и не кража.
Впрочем, полиция все же не стала снимать обвинений: когда расследование закончится, женщину ждет суд.
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