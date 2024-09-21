Жительница Тайваня украла скульптуру из храма

В этот раз Хуан не поставила в известность никого из храма, из-за чего и произошел конфуз. Женщина объяснила, что ее намерения были исключительно благие: ей показалось, что статуя грязная, и она унесла ее домой, чтобы отмыть и перекрасить. О том, что в храме заметили пропажу, она узнала случайно, поскольку мессенджерами в телефоне она не пользуется.