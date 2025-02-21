Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Таиланда увидела сон о смерти мужа за три дня до его кончины

К трагической гибели мужчины привел ремонт. Врачи боролись за его жизнь, как могли, но спасти не смогли.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: KhaoSod

Рассказ вдовы мужчины опубликовало издание The Thaiger. Супруги жили в провинции Накхонпханом. Мужчина делал дома ремонт, занимаясь перепланировкой жилища. Он хотел поднять уровень заднего двора из-за проблем с затоплением.

В роковой день его придавило стеной весом 40−50 килограммов в ванной комнате. Мужчине удалось выползти из-под обломков. Ему вызвали скорую помощь, и пострадавшего повезли в больницу для госпитализации.

В машине медиков мужчина потерял сознание. К несчастью, спасти его не смогли. У пострадавшего было множество тяжелых травм внутренних органов.

Вдова мужчины позже рассказала журналистам, что за три дня до трагедии ей приснился сон о смерти мужа. Она плакала так, будто это было реальностью. В сновидении он был в той же рубашке, в которой делал ремонт в день гибели.

Женщина отметила, что она сообщила мужу о своем ночном кошмаре, который знал о ее хорошей интуиции, но он не придал этому значения.

Известно, что мужчина работал в местных отелях диджеем.

Ранее руководитель Центра сомнологии, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала, какова вероятность того, что какой-то сон окажется пророческим.