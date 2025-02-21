Жительница Таиланда увидела сон о смерти мужа за три дня до его кончины

Рассказ вдовы мужчины опубликовало издание The Thaiger. Супруги жили в провинции Накхонпханом. Мужчина делал дома ремонт, занимаясь перепланировкой жилища. Он хотел поднять уровень заднего двора из-за проблем с затоплением.
В роковой день его придавило стеной весом 40−50 килограммов в ванной комнате. Мужчине удалось выползти из-под обломков. Ему вызвали скорую помощь, и пострадавшего повезли в больницу для госпитализации.
В машине медиков мужчина потерял сознание. К несчастью, спасти его не смогли. У пострадавшего было множество тяжелых травм внутренних органов.
Вдова мужчины позже рассказала журналистам, что за три дня до трагедии ей приснился сон о смерти мужа. Она плакала так, будто это было реальностью. В сновидении он был в той же рубашке, в которой делал ремонт в день гибели.
Женщина отметила, что она сообщила мужу о своем ночном кошмаре, который знал о ее хорошей интуиции, но он не придал этому значения.
Известно, что мужчина работал в местных отелях диджеем.
Ранее руководитель Центра сомнологии, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала, какова вероятность того, что какой-то сон окажется пророческим.