Жительница Шотландии почти 30 лет посещала солярий. Вот какой итог

«Мир для меня остановился, когда врачи стали обводить на всем моем теле родинки, которые нужно проверить. Они выявили три участка на ноге, руке и спине с меланомой. Мне сказали, что рак сразу в трех областях кожи — редкость, обычно такие поражения наблюдаются на каком-то одном участке. Вероятно, так произошло, потому что я слишком часто ходила в солярий», — говорит Макфадден.