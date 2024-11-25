Жительница Шотландии почти 30 лет посещала солярий. Вот какой итог

42-летняя Никола Макфадден из Шотландии посещала солярий каждую неделю, иногда по несколько раз, на протяжении 26 лет. Впервые она решила обрести загар таким образом, когда ей было 16 лет. Год назад у женщины обнаружили рак кожи — меланому, пишет Glasgow Live.
Макфадден обратилась к врачу после того, как заметила на ноге опухоль (lump — также можно перевести, как «бугор», «выступ», «шишка»). Она была плоской, но при этом возвышалась над остальной кожей.
«Мир для меня остановился, когда врачи стали обводить на всем моем теле родинки, которые нужно проверить. Они выявили три участка на ноге, руке и спине с меланомой. Мне сказали, что рак сразу в трех областях кожи — редкость, обычно такие поражения наблюдаются на каком-то одном участке. Вероятно, так произошло, потому что я слишком часто ходила в солярий», — говорит Макфадден.
«Я очень нервничала из-за того, что ему придется расти без матери, так как я была глупой и мечтала о загаре», — сказала Макфадден.
Женщина утверждает: в свои 16 лет она не знала о вреде искусственного загара. По ее словам, тогда было чем-то нормальным — перед вечеринкой зайти в солярий. Макфадден считает, что и сейчас не так много информации об опасности соляриев, поэтому родители позволяют детям загорать таким образом.
Меланома — злокачественная опухоль, развивающаяся в клетках, которые продуцируют пигмент меланин (меланоцитах). На ранних стадиях она выглядит как медленно изменяющееся пятно на коже, часто темного цвета, а на поздних — как узел на коже, сопровождаемый кровоточивостью. Если опухоль образовалась в нетипичных местах — оболочке глаза, пищеводе, прямой кишке или на слизистых — симптомы могут и не наблюдаться.
По данным Американского онкологического общества, пятилетняя выживаемость при первой стадии меланомы (опухоль в толщину достигает менее 1 мм) составляет 99%. Поэтому так важно проводить визуальный осмотр тела и следить за состоянием родинок.
Среди факторов риска, влияющих на образование меланомы, — ультрафиолетовое излучение и солнечные ожоги. Ультрафиолетовые лучи могут повредить ДНК внутри клеток кожи, это и приводит к опухоли. Не важно, когда именно был получен солнечный ожог — в детстве или во взрослом возрасте.
Меланому выявили у бывшей супруги британского принца Эндрю (второго сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского) Сары Фергюсон. От рака кожи также лечился звезда фильмов о Росомахе Хью Джекман.
«Хочу напомнить вам, что базальноклеточный рак кожи (наиболее распространенный вид рака кожи, произрастает он из клеток эпидермиса под названием “кератиноциты”, которые располагаются вблизи базального слоя дермы. — РБК Life) — наименее опасный из всех. Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитным кремом. Оно того не стоит — неважно, как сильно вы хотите загореть, поверьте мне», — обратился к фанатам актер.