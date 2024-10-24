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Жительница Пскова заразилась ВИЧ во время маникюра

В Пскове женщина заразилась ВИЧ. Медики предполагают, что она подхватила инфекцию во время маникюра.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Об этом случае рассказали в инфекционной больнице Пскова. Пациентка узнала о болезни случайно: она попала в стационар учреждения с другим заболеванием. В ходе обычного обследования оказалось, что ее анализ на ВИЧ-инфекцию положительный. При этом никаких симптомов вируса у женщины не было и она о нем даже не подозревала.

«В ходе расследования, которое проводит эпидемиологическая служба, выяснилось, что женщина регулярно делает косметологическую процедуру. Других возможных причин заражения выявлено не было», — рассказали в больнице.

По словам пациентки, она никогда не интересовалась способами обработки инструментов и не проходила тестирование.

После выписки из инфекционного стационара женщину направили к специалистам филиала Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями для амбулаторного наблюдения и лечения.

Медики напоминают, что нужно помнить про правила гигиены. Перед маникюром необходимо убедиться, что все инструменты стерилизуют (использование одноразовых материалов должно быть стандартом), а также спросить у мастера о способах обработки инструментов. Кроме того, нужно выбирать только тех специалистов, у которых есть лицензии, медицинские книжки и положительные отзывы клиентов.

Некоторые девушки начинают делать маникюр гель-лаком уже с подросткового возраста. Безопасно ли это и стоит ли давать девочкам деньги на такую процедуру, объяснила психолог.