Жительница Пскова заразилась ВИЧ во время маникюра

Об этом случае рассказали в инфекционной больнице Пскова. Пациентка узнала о болезни случайно: она попала в стационар учреждения с другим заболеванием. В ходе обычного обследования оказалось, что ее анализ на ВИЧ-инфекцию положительный. При этом никаких симптомов вируса у женщины не было и она о нем даже не подозревала.