Жительница Пскова заразилась ВИЧ во время маникюра

Об этом случае рассказали в инфекционной больнице Пскова. Пациентка узнала о болезни случайно: она попала в стационар учреждения с другим заболеванием. В ходе обычного обследования оказалось, что ее анализ на ВИЧ-инфекцию положительный. При этом никаких симптомов вируса у женщины не было и она о нем даже не подозревала.
«В ходе расследования, которое проводит эпидемиологическая служба, выяснилось, что женщина регулярно делает косметологическую процедуру. Других возможных причин заражения выявлено не было», — рассказали в больнице.
По словам пациентки, она никогда не интересовалась способами обработки инструментов и не проходила тестирование.
После выписки из инфекционного стационара женщину направили к специалистам филиала Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями для амбулаторного наблюдения и лечения.
Медики напоминают, что нужно помнить про правила гигиены. Перед маникюром необходимо убедиться, что все инструменты стерилизуют (использование одноразовых материалов должно быть стандартом), а также спросить у мастера о способах обработки инструментов. Кроме того, нужно выбирать только тех специалистов, у которых есть лицензии, медицинские книжки и положительные отзывы клиентов.
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