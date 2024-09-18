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Жительница Подмосковья родила десятого ребенка

Многодетная мать — жительница города Озеры. Десятого ребенка, девочку, она родила в Коломенском перинатальном центре.

Источник: Портал Правительства Московской области

Как рассказали в Минздраве Московской области, вес новорожденный составил 3 600 граммов, рост — 52 сантиметра. Малышку назвали Верой. Теперь в ее семье пять девочек и столько же мальчиков.

Заведующая акушерским отделением, врач акушер-гинеколог Светлана Туманова сообщила, что десятый ребенок женщины появился на свет в результате естественных родов. Врачи помогли наладить грудное вскармливание. Девочка и ее мама чувствуют себя хорошо, их уже выписали и отпустили домой.

Счастливая мама попала в Коломенский перинатальный центр во второй раз. Предыдущий малыш родился здесь же, а остальные дети — в Озерах. Пациентка поблагодарила медиков за хорошие условия, профессионализм и доброту.

Кстати, многие замечали, что у новорожденных детей постепенно меняется цвет глаз. Недавно американские объяснили этот феномен.