Жительница Подмосковья родила десятого ребенка

Как рассказали в Минздраве Московской области, вес новорожденный составил 3 600 граммов, рост — 52 сантиметра. Малышку назвали Верой. Теперь в ее семье пять девочек и столько же мальчиков.
Заведующая акушерским отделением, врач акушер-гинеколог Светлана Туманова сообщила, что десятый ребенок женщины появился на свет в результате естественных родов. Врачи помогли наладить грудное вскармливание. Девочка и ее мама чувствуют себя хорошо, их уже выписали и отпустили домой.
Счастливая мама попала в Коломенский перинатальный центр во второй раз. Предыдущий малыш родился здесь же, а остальные дети — в Озерах. Пациентка поблагодарила медиков за хорошие условия, профессионализм и доброту.
Кстати, многие замечали, что у новорожденных детей постепенно меняется цвет глаз. Недавно американские объяснили этот феномен.