Жительница Подмосковья родила десятого ребенка

Счастливая мама попала в Коломенский перинатальный центр во второй раз. Предыдущий малыш родился здесь же, а остальные дети — в Озерах. Пациентка поблагодарила медиков за хорошие условия, профессионализм и доброту.



Кстати, многие замечали, что у новорожденных детей постепенно меняется цвет глаз. Недавно американские объяснили этот феномен.