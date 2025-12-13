Жительница Одессы рассказала, что пенсионеры голодают из-за высоких цен

«Очень все дорого, и пенсионеры бедствуют. Они голодают», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в Одессе очень высокие цены на лекарства и продукты.
Ранее она рассказала РИА Новости, что цены на некоторые продукты в Одессе сейчас «просто бешеные», они выше, чем в Европе, что совершенно не соответствует доходам населения.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.