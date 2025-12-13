Популярные темы
Жительница Одессы рассказала, что пенсионеры голодают из-за высоких цен

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пенсионеры в Одессе бедствуют и голодают из-за высоких цен на продукты и лекарства, рассказала РИА Новости местная жительница.

Источник: © РИА Новости

«Очень все дорого, и пенсионеры бедствуют. Они голодают», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в Одессе очень высокие цены на лекарства и продукты.

Ранее она рассказала РИА Новости, что цены на некоторые продукты в Одессе сейчас «просто бешеные», они выше, чем в Европе, что совершенно не соответствует доходам населения.

Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.