Жительница Норфолка отказалась вернуть украденную в 1973 году картину

Жительница графства Норфолк (Великобритания) отказалась передать Италии украденную в 1973 году картину «Мадонна с младенцем». Полотно числится в международных базах украденных произведений искусства, но британские власти не могут добиться возврата картины. Об этом сообщает The Guardian.
Полотно «Мадонна с младенцем» было написано итальянским художником Антонио Соларио в XVI веке. В 1872 году картина была приобретена Городским музеем Беллуно, в котором она оставалась до 1973 года, когда в музей пробрались несколько грабителей и выкрали несколько картин. Часть из них позже была обнаружена в Австрии, а «Мадонна с младенцем» оказалась у британки по имени Барбара де Доза. Женщина утверждает, что картину честно и законно купил ее бывший муж барон де Доза.
В 2017 году Де Доза попыталась продать произведение через местный аукционный дом. В этот момент картину узнал сотрудник музея Беллуно и сообщил в полицию. Интерпол и итальянские арт-карабинеры подтвердили, что эта картина числится в списке украденных произведений. Итальянские власти запросили возврат картины, но из-за пандемии не успели составить и прислать все документы. Британская полиция вернула картину Де Дозе.
Юрист Кристофер Маринелло попросил женщину передать произведение музею. Она отказалась и сослалась на местный закон, по которому человек может стать владельцем имущества, если купил его больше шести лет назад и не знал, что оно краденое.
Де Доза потребовала £6 тыс., чтобы покрыть свои расходы на хранение и страхование картины, а также за услуги юристов. Маринелло уже нашел страховую компанию, готовую покрыть эти траты, но женщина вдруг передумала. Теперь она хочет получить полную стоимость картины — от £60 тыс. до £80 тыс. фунтов. Юрист заявил, что она никогда не сможет продать картину легально. Более того, если картина окажется в Италии, ее сразу конфискуют.
Кристофер Маринелло — основатель компании Art Recovery International, которая занимается возвращением украденных произведений искусства. Среди его предыдущих находок — украденная в 1987 году из Стокгольмского музея современного искусства картина Анри Матисса. Ему удалось обнаружить произведение в Лондоне спустя 25 лет после пропажи.
Ранее в провинциальном музее в Голландии обнаружили украденную в 1974 году картину фламандского художника Питера Брейгеля Младшего. Речь идет о работе «Женщина, несущая угли» шириной 17 см. Картина XVII века была похищена из Национального музея в Гданьске.
Теперь польские власти официально требуют вернуть картину. Как отметил арт-детектив Артур Брэнд, сам факт обнаружения картины через 50 лет после кражи — это настоящая удача, так как со временем шансы найти пропавшие произведения искусства значительно снижаются. Он добавил, что картина имеет огромное значение для Польши и долгие годы входила в список самых разыскиваемых произведений искусства.
До этого в Риме обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению поддельных картин Пикассо и Рембрандта. Среди подделанных работ также оказались произведения итальянского живописца Марио Пуччини, футуриста Джакомо Балла и бельгийской художницы Анны Де Веерт. Сколько именно денег на продаже копий удалось заработать мошенникам, пока неизвестно.