Жительница Норфолка отказалась вернуть украденную в 1973 году картину

Полотно «Мадонна с младенцем» было написано итальянским художником Антонио Соларио в XVI веке. В 1872 году картина была приобретена Городским музеем Беллуно, в котором она оставалась до 1973 года, когда в музей пробрались несколько грабителей и выкрали несколько картин. Часть из них позже была обнаружена в Австрии, а «Мадонна с младенцем» оказалась у британки по имени Барбара де Доза. Женщина утверждает, что картину честно и законно купил ее бывший муж барон де Доза.