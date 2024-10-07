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Жительница Москвы случайно выбросила 500 тысяч рублей

Она чересчур увлеклась уборкой.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Свой дом важно содержать в чистоте, но чересчур увлекаться уборкой не стоит: иначе можно попасть в ситуацию, в которой на днях оказалась жительница российской столицы по имени Светлана.

Новостью поделился телеграм-канал Baza. Москвичка решила расхламить квартиру и выбросить старые вещи. В их числе оказалась юбка, в кармане которой женщина хранила деньги (но, видимо, об этом забыла). В юбке было 500 тысяч рублей — все ее сбережения.

По данным издания, Светлана выбросила ненужную одежду в пакете с мусором 29 сентября, и лишь спустя сутки вспомнила, что же было в той юбке. Разумеется, пакета с вещами на помойке уже не оказалось.

Женщине стало плохо, подскочило давление, и она вызвала скорую помощь, а чуть позже и полицию — в надежде, что правоохранительные органы помогут разыскать сбережения. После этого Светлана сходила в церковь и поставила свечку, чтобы ситуация разрешилась успешно, но затем приняла судьбу: что было, то было.

А еще, кстати, уборка может разрушить семью: ранее рассказывали, что тайваньский студент засудил родную мать за то, что та выкинула его коллекцию манги.