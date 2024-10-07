Жительница Москвы случайно выбросила 500 тысяч рублей

Женщине стало плохо, подскочило давление, и она вызвала скорую помощь, а чуть позже и полицию — в надежде, что правоохранительные органы помогут разыскать сбережения. После этого Светлана сходила в церковь и поставила свечку, чтобы ситуация разрешилась успешно, но затем приняла судьбу: что было, то было.