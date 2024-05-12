Жительница Лос-Анджелеса обнаружила пуму на дереве во дворе своего дома

Она рассказала, что сначала ее немецкие овчарки начали лаять во дворе и подумала, что собаки заметили белок или опоссума на дереве, но на дереве оказалась пума.
«Я посмотрела вверх и предположила, что это, наверное, опоссум. Потом я увидела большие когти и шерсть и подумала: “Это похоже на немецкую овчарку, но, наверное, это не немецкая овчарка, потому что они не лазают по деревьям”. Оказалось, что это была пума», — рассказала женщина.
Животное спустилось с дерева и направилось к ближайшей мойке за домом. Женщина позвонила в службы спасения, которые позже обошли окрестности и предупредили местных жителей, что поблизости может находиться пума.
В декабре 2023 года в Ставропольском крае леопард напал на своего хозяина и сбежал. Животное перебралось на соседний участок, забралось на дерево, но спустилось, когда на место происшествия прибыли полицейские. Один из стражей порядка применил табельное оружие против хищника. Это спугнуло кошку и она скрылась в лесу.