Жительница Лос-Анджелеса обнаружила пуму на дереве во дворе своего дома

«Я посмотрела вверх и предположила, что это, наверное, опоссум. Потом я увидела большие когти и шерсть и подумала: “Это похоже на немецкую овчарку, но, наверное, это не немецкая овчарка, потому что они не лазают по деревьям”. Оказалось, что это была пума», — рассказала женщина.