Жительница Красноярска обманула Wildberries на ₽1,2 млн. Ей грозит срок

В 2023 году пользователи Wildberries столкнулись со случаями списания денег с банковских карт за покупки, которые они не совершали. Пострадавшая пользовательница обнаружила в мобильном приложении своего банка пропажу почти 200 тыс. руб. Деньги были списаны мелкими переводами в 1 тыс. руб. в течение двух часов в пользу некоего получателя «wildberries Podol’sk». При этом девушка заявила, что никаких покупок на маркетплейсе в последнее время она не совершала, однако в банке ей сообщили, что на транзакции было получено подтверждение.