Жительница Красноярска обманула Wildberries на ₽1,2 млн. Ей грозит срок

Жительницу Красноярска обвинили в мошенничестве после того, как она, обнаружив сбой в интернет-магазине Wildberries, заказала товаров на 1,2 млн руб. без оплаты. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Красноярского края.
Инцидент произошел весной 2023 года. Тогда 23-летняя девушка зарегистрировала аккаунт в интернет-магазине маркетплейса и обнаружила необычный сбой в системе: все, что она добавляла в корзину, переходило в статус «оплачено».
Девушка не стала сообщать о сбое в службу поддержки и решила воспользоваться сбоем. Сначала она заказала недорогие бытовые принадлежности и удостоверилась, что оплата не требуется, а деньги с карты не списываются.
После этого девушка начала делать заказы ежедневно. Среди товаров были косметика, одежда, игровые консоли, ювелирные украшения, товары для дома, гаджеты, в частности несколько новых iPhone и аксессуары к устройствам.
Эти товары девушка продавала и закрывала долги. Однако в итоге маркетплейс обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы. Девушку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Прошлой осенью в приложении Wildberries появилась защита от случайных покупок. Компания ввела функцию после инцидента, когда ребенок сделал с телефона родителей заказ на 250 тыс. руб.
В приложении можно выбрать способ дополнительного подтверждения, например пин-код, а также технологии Touch ID и Face ID. Воспользоваться функцией могут владельцы устройств на iOS и Android. Подключать и отключать ее можно по желанию.
В 2023 году пользователи Wildberries столкнулись со случаями списания денег с банковских карт за покупки, которые они не совершали. Пострадавшая пользовательница обнаружила в мобильном приложении своего банка пропажу почти 200 тыс. руб. Деньги были списаны мелкими переводами в 1 тыс. руб. в течение двух часов в пользу некоего получателя «wildberries Podol’sk». При этом девушка заявила, что никаких покупок на маркетплейсе в последнее время она не совершала, однако в банке ей сообщили, что на транзакции было получено подтверждение.
В Wildberries ей сказали, что компания ответственности в данном случае не несет, и посоветовали обратиться в полицию. Информация о том, что их клиенты столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности, отметили в маркетплейсе. «Привязка карт на Wildberries всегда происходит с помощью СМС-подтверждения или push-уведомлений, поэтому несанкционированные оплаты возможны только в случае, если покупатель сам передаст свои банковские данные сторонним лицам или установит вредоносное приложение», — пояснили тогда в компании.