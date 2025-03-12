Жительница Китая клонировала любимую собаку. Во сколько ей это обошлось

Жительница провинции Ханчжоу (Китай) заплатила $22 тыс., чтобы клонировать свою собаку. Девушка знает, что новый питомец не сможет заменить ушедшего друга, однако надеется, что он поможет пережить потерю. Об этом пишет South China Morning Post.
Доберман по кличке Джокер появился у Сюй в 2011 году и сразу стал верным защитником и другом. В возрасте девяти лет у него диагностировали злокачественную опухоль, а позже начались проблемы с сердцем. В 2022 году пес умер от сердечного приступа.
Потеря друга тяжело отразилась на здоровье девушки. Она начала страдать бессонницей, у нее ослаб иммунитет, и она начала болеть.
Сюй давно интересовалась возможностью клонирования животных. После смерти Джокера она заплатила $22 тыс. (1,9 млн руб.), чтобы ученые смогли воссоздать внешность и характер Джокера.
Специалисты взяли образец кожи собаки и использовали его для создания эмбриона, который имплантировали суррогатной матери. Через год на свет появился щенок, девушка назвала его Малышом Джокером.
Щенок очень похож на «собрата»: у него такая же внешность, черное пятнышко возле носа, схожий характер. Пес даже унаследовал привычку воровать носки. Более того, Малышу Джокеру нравится ходить с поводком старшего Джокера.
Похожая история случилась с жительницей Канады Крис Стюарт — она клонировала своего кота по кличке Медведь спустя два года после его смерти. Женщина сохранила ДНК питомца и обратилась в техасскую компанию по клонированию домашних животных ViaGen. Первые четыре переноса эмбрионов суррогатным кошкам оказались неудачными. Только спустя два года, 10 января 2024 года, на свет появились двое клонированных котят — Медвежата (Bear Bear и Honey Bear). Первые восемь недель они прожили со своей мамой, а после Крис Стюарт забрала их домой. В общей сложности весь процесс обошелся ей примерно в $50 тыс.
А в Южной Корее клонировали двух биглей, имеющих необычную мутацию. Собак создали из клеток кожи, измененных путем редактирования генов. Ученые надеются, что этот метод можно будет использовать для устранения мутаций, вызывающих болезни у породистых собак.