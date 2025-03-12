Жительница Китая клонировала любимую собаку. Во сколько ей это обошлось

Похожая история случилась с жительницей Канады Крис Стюарт — она клонировала своего кота по кличке Медведь спустя два года после его смерти. Женщина сохранила ДНК питомца и обратилась в техасскую компанию по клонированию домашних животных ViaGen. Первые четыре переноса эмбрионов суррогатным кошкам оказались неудачными. Только спустя два года, 10 января 2024 года, на свет появились двое клонированных котят — Медвежата (Bear Bear и Honey Bear). Первые восемь недель они прожили со своей мамой, а после Крис Стюарт забрала их домой. В общей сложности весь процесс обошелся ей примерно в $50 тыс.