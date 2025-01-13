Жительница Кисловодска вернула квартиру, проданную под давлением мошенников

В 2023 году Наталья наткнулась на сайт, предлагающий инвестиционные возможности. Она пополнила баланс профиля на сумму около 600 тыс. рублей, однако средства не отобразились. Мошенники, представляющиеся менеджерами, убедили ее взять три кредита на сумму более миллиона рублей и продать квартиру для инвестиций. В январе 2024 года сделка была завершена, но вскоре Наталья обратилась в суд, утверждая, что была обманута.