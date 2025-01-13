Жительница Кисловодска вернула квартиру, проданную под давлением мошенников

Решение было принято Ставропольским краевым судом после длительных разбирательств и проведения психиатрической экспертизы, подтвердившей, что женщина находилась в невменяемом состоянии во время сделки, передают Известия.
В 2023 году Наталья наткнулась на сайт, предлагающий инвестиционные возможности. Она пополнила баланс профиля на сумму около 600 тыс. рублей, однако средства не отобразились. Мошенники, представляющиеся менеджерами, убедили ее взять три кредита на сумму более миллиона рублей и продать квартиру для инвестиций. В январе 2024 года сделка была завершена, но вскоре Наталья обратилась в суд, утверждая, что была обманута.
Первоначально суд первой инстанции отклонил иск, считая, что факт обмана не был доказан. Однако, на апелляции Наталья настаивала на том, что не собиралась продавать квартиру и подписала договор под давлением. Судебная коллегия назначила экспертизу, которая выявила у женщины психические расстройства, влияющие на ее способность осознавать свои действия.
В итоге апелляционный суд аннулировал сделку и обязал Наталью выплатить 4,2 млн рублей покупательнице. Эксперты подчеркивают, что мошенники часто используют эмоциональные проблемы жертв, чтобы заставить их принимать необдуманные решения.
Психолог Наталья Наумова объясняет, что в состоянии стресса и тревоги человек становится более уязвимым для манипуляций. Во избежание таких ситуаций, она рекомендует потенциальным покупателям проверять психическое состояние продавцов, и в том числе возможную подверженность действиям мошенников. В особенности это относится к жителям пенсионного возраста.
Ранее сообщалось о похожем случае, который рассматривается в Хамовническом суде Москвы. Певица Лариса Долина также стала жертвой мошенников, продав свою квартиру значительно дешевле рыночной стоимости.