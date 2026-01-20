Жительница Гренландии рассказала, как местные реагируют на угрозы Трампа

Два дня назад несогласные с политикой Трампа жители Нуука организовали демонстрацию, на которой, по разным оценкам, собрались от 4 до 6 тыс. человек. Кохлер заявила, что это была самая большая акция за те 22 года, что она живет в Гренландии. «Участвовали абсолютно все: стар и млад. Приходили с младенцами в колясках, и детей везли на санках с собой. Мы всей семьей участвовали. Наш сын 12-ти лет нес огромный флаг Гренландии. То есть шли на демонстрацию прямо семьями, даже с собаками. Собаки были с флажками в ошейнике», — пересказала она.