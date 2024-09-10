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Жительница Греции дважды подожгла лес ради флирта с пожарными

44-летняя жительница Греции подожгла сельскохозяйственные угодья, чтобы повидать пожарных и пококетничать с ними. Все произошло в районе Керасица, в муниципалитете Триполи. Об этом пишет Greek Reporter.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

Женщина дважды подожгла лес. Она подумала, что пожарные обязательно приедут на место ЧП, а она успеет с ними пообщаться и пофлиртовать. Огонь затронул небольшие участки. Спецслужбам удалось его быстро потушить.

44-летнюю гречанку заподозрили в поджогах, поскольку она была на месте обоих пожаров. Вскоре подтвердилось, что именно она их устроила.

Нарушительнице дали 36 месяцев тюрьмы. Также ей выписали штраф 1 000 евро. Успела ли она пофлиртовать с мужчинами в форме, не уточняется.

Очевидно, жительница Греции выбрала довольно спорный способ флирта. Впрочем, флиртовать умеют далеко не все. Ранее эксперт назвал три главные ошибки, которые люди допускают при таком общении.