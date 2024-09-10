Жительница Греции дважды подожгла лес ради флирта с пожарными

Женщина дважды подожгла лес. Она подумала, что пожарные обязательно приедут на место ЧП, а она успеет с ними пообщаться и пофлиртовать. Огонь затронул небольшие участки. Спецслужбам удалось его быстро потушить.
44-летнюю гречанку заподозрили в поджогах, поскольку она была на месте обоих пожаров. Вскоре подтвердилось, что именно она их устроила.
Нарушительнице дали 36 месяцев тюрьмы. Также ей выписали штраф 1 000 евро. Успела ли она пофлиртовать с мужчинами в форме, не уточняется.
Очевидно, жительница Греции выбрала довольно спорный способ флирта. Впрочем, флиртовать умеют далеко не все. Ранее эксперт назвал три главные ошибки, которые люди допускают при таком общении.