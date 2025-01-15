Жительница Франции развелась с мужем-миллионером из-за «Брэда Питта»

Как пишет France 24, 53-летняя Анна работала дизайнером интерьеров и была женой миллионера. В 2023 году она вместе с семьей отправилась отдыхать на горнолыжный курорт. Вернувшись, женщина захотела опубликовать фото из поездки в соцсетях и впервые завела там аккаунт. Вскоре ей написала незнакомка, которая представилась матерью Брэда Питта. Позднее с Анной связался мошенник, назвавшийся им самим.
Он начал заваливать ее комплиментами и даже отправил подарок. Однако чтобы получить посылку, Анне пришлось заплатить пять тысяч евро за ее растаможивание. К этому времени она уже была сильно влюблена. «Брэд Питт» присылал ей селфи, и это ее убеждало в том, что у нее действительно роман с актером.
Вскоре мошенник написал, что заболел. Он заявил, что у него рак почки. Возлюбленный попросил женщину одолжить крупную сумму якобы на лечение. Мошенник аргументировал просьбу тем, что его счета заморозили из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Доверчивая женщина согласилась помочь и даже ушла от мужа из-за любви. Кроме того, она поссорилась с дочерью. Анна переводила мошеннику сотни тысяч евро для оплаты операций и анализов, а он в ответ присылал ей селфи из больничной палаты.
Сомневаться в возлюбленном женщина начала, когда в Сети появились новости об отношениях настоящего Брэда Питта и Инес де Рамон. Однако находчивый аферист прислал жертве сгенерированную ИИ статью о том, что этот союз существует только для отвода глаз, а на самом деле актер встречается с ней.
Вскоре Анна снова увидела фотографию Питта с Инес. Тогда она поняла, что ее обманули. Доверчивая женщина успела перевести мошеннику около 830 тысяч евро (88 миллионов рублей).
Анна рассказала обо всем журналистам и обратилась в полицию. Женщину госпиталазировали, у нее диагностировали депрессию.
Ранее в Сети появились новости о другом мошеннике. Так, в Китае мужчина продавал сидячие места в метро в загруженные часы. Мошенника арестовали, но ему не смогли предъявить обвинения, так как закона, запрещающего продавать сидячие места в метро, не существует.