Жительница Франции развелась с мужем-миллионером из-за «Брэда Питта»

Он начал заваливать ее комплиментами и даже отправил подарок. Однако чтобы получить посылку, Анне пришлось заплатить пять тысяч евро за ее растаможивание. К этому времени она уже была сильно влюблена. «Брэд Питт» присылал ей селфи, и это ее убеждало в том, что у нее действительно роман с актером.