Жители Земли 28 августа увидят парад из шести планет

Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны (либо не видны, если находятся вблизи Солнца) в узком (20−30 градусов) секторе неба. Большой парад планет происходит, когда таким образом собираются пять и более планет. Малый парад происходит, если рядом оказываются четыре планеты. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже.