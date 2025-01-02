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Жители Японии впервые за два года смогли поздравить императора с Новым годом

По данным общественного телевидения страны, в течение первой половины дня к императорскому дворцу в центре Токио пришли по крайней мере 13 тыс. человек.

Источник: ТАСС

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Традиционные мероприятия у императорского дворца в Токио, где император и другие члены императорской семьи поздравляют местных жителей с Новым годом, проходят в этот четверг в городе. В прошлом году эти мероприятия были отменены из-за ситуации с серией мощных землетрясений, произошедших в стране в первый день 2024 года и унесших жизни более 500 человек.

По данным японского общественного телевидения, в течение первой половины дня к императорскому дворцу в центре Токио пришли по крайней мере 13 тыс. человек. Поздравление императора является одним из главных новогодних обычаев в Японии. По традиции монарх и члены его семьи приветствуют пришедших с закрытого пуленепробиваемым стеклом балкона Императорского дворца. В течение дня император и члены его семьи должны пять раз выйти на балкон приветствовать местных жителей.

«Я счастлив, что могу отпраздновать наступление Нового года с вами таким образом. В то же время, я чувствую беспокойство, поскольку многие люди все еще испытывают трудности, связанные с последствиями землетрясения на полуострове Ното, произошедшего в первый день прошлого года», — обратился к собравшимся император Нарухито. Император выразил надежду, что этот год принесет людям мир и радость. «Я молюсь за счастье людей нашей страны и всего мира», — добавил он.

На полуострове Ното (префектура Исикава) 1 января 2024 года произошла серия землетрясений, общее число подземных толчков различной силы превысило несколько тысяч. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6, оно вызвало мощное цунами. В результате удара стихии погибли более 504 человека, число пострадавших превысило 1,1 тыс. Полностью или частично были разрушены около 38,6 тыс. коммерческих, административных и жилых построек.