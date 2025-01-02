Жители Японии впервые за два года смогли поздравить императора с Новым годом

«Я счастлив, что могу отпраздновать наступление Нового года с вами таким образом. В то же время, я чувствую беспокойство, поскольку многие люди все еще испытывают трудности, связанные с последствиями землетрясения на полуострове Ното, произошедшего в первый день прошлого года», — обратился к собравшимся император Нарухито. Император выразил надежду, что этот год принесет людям мир и радость. «Я молюсь за счастье людей нашей страны и всего мира», — добавил он.