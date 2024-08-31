Жители России заказали 152 тонны кабачков за два месяца

Около 50% кабачков заказали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ-5 городов по покупкам продукта вошли Екатеринбург, Казань и Воронеж. В 2024 году этот овощ особенно полюбили жители Уфы. Здесь спрос вырос почти втрое по сравнению с прошлым годом.