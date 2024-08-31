Жители России заказали 152 тонны кабачков за два месяца

Исследование провели аналитики «Пятерочка Доставка», сообщает «Риамо». Они изучили данные заказов, чтобы выяснить, насколько кабачок популярен среди пользователей сервиса.
Оказалось, в июле и первой половине августа покупатели заказали через сервис «Пятерочка Доставка» 152 тонны кабачков. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Около 50% кабачков заказали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ-5 городов по покупкам продукта вошли Екатеринбург, Казань и Воронеж. В 2024 году этот овощ особенно полюбили жители Уфы. Здесь спрос вырос почти втрое по сравнению с прошлым годом.
В Санкт-Петербурге, Владивостоке и Москве зафиксировали самую высокую долю заказов этого товара в общем количестве покупок. Самая низкая частота покупок кабачков наблюдается в Иркутске, Красноярске и Хабаровске.
Некоторые пользователи предпочитают покупать продукт сразу с запасом. Так, рекорд поставил москвич, который купил 25 килограммов за раз. Другие любители закупаться кабачками впрок живут в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сызрани, Воронеже и Владимире.
Ранее редакция ВФокусе Mail решила выяснить у своих читателей, как они справляются с летним обилием этих плодов и многие ли их выращивают. Оказалось, только треть россиян не сталкивается с «лишними кабачками».