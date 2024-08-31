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Жители России заказали 152 тонны кабачков за два месяца

Лето — сезон кабачков. Рассказываем, многие ли просят курьеров привезти их прямо домой.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Исследование провели аналитики «Пятерочка Доставка», сообщает «Риамо». Они изучили данные заказов, чтобы выяснить, насколько кабачок популярен среди пользователей сервиса.

Оказалось, в июле и первой половине августа покупатели заказали через сервис «Пятерочка Доставка» 152 тонны кабачков. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Около 50% кабачков заказали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ-5 городов по покупкам продукта вошли Екатеринбург, Казань и Воронеж. В 2024 году этот овощ особенно полюбили жители Уфы. Здесь спрос вырос почти втрое по сравнению с прошлым годом.

В Санкт-Петербурге, Владивостоке и Москве зафиксировали самую высокую долю заказов этого товара в общем количестве покупок. Самая низкая частота покупок кабачков наблюдается в Иркутске, Красноярске и Хабаровске.

Некоторые пользователи предпочитают покупать продукт сразу с запасом. Так, рекорд поставил москвич, который купил 25 килограммов за раз. Другие любители закупаться кабачками впрок живут в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сызрани, Воронеже и Владимире.

Ранее редакция ВФокусе Mail решила выяснить у своих читателей, как они справляются с летним обилием этих плодов и многие ли их выращивают. Оказалось, только треть россиян не сталкивается с «лишними кабачками».