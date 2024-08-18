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Жители Рима обеспокоены нашествием крыс и змей из-за проблем с мусором

Из-за потепления и проблем с мусором в итальянской столице значительно увеличилась численность змей, крыс и восточных шершней.

Источник: kittyvanrooij216 / СС0

Итальянская столица превратилась в «настоящие джунгли» на фоне резкого увеличения численности змей, восточных шершней и крыс из-за сочетания высоких температур и постоянной проблемы с вывозом и сортировкой мусора.

Местный специалист из службы по контролю диких животных Андреа Лунарди, рассказал, что этим летом его буквально «завалили» звонками, в особенности — из-за нашествия змей.

Популяция змей выросла в геометрической прогрессии в течение зимы, потому что температура была непредвиденно теплой. Они бы не выжили, если бы было холодно. Теперь они приползают в город [Рим] из своей естественной среды обитания, потому что там много пищевых отходов, а там, где есть пищевые отходы, есть крысы — их главная добыча.

Андреа Лунарди
специалист из службы по контролю диких животных

По словам Лунарди, помимо безобидных ужей, в городе водятся и гадюки, яд которых способен убить человека без должного медицинского вмешательства. Причем места обитания змей — крайне необычные: недавно мужчина «изъял» одну из раздевалки врачей в больнице района Париоли.

Лунарди утверждает, что ситуация с увеличением численности змей в Риме становится критичной из-за того, что люди, увидевшие их, зачастую получают травмы во время паники. Например, крайне распространены случаи, когда жители бросались прочь через оживленную трассу, увидев пресмыкающееся.

Восточные шершни, разновидность ос, мигрировавшая из Северной Африки и Юго-Восточной Азии, также прочно обосновалась в Риме. Первоначально их видели в районе Монтеверде, но вскоре они начали гнездиться в укромных уголках оконных ставен, вентиляционных отверстиях, кондиционерах и даже в щелях древних памятников в центре города.

Итальянское правительство, в свою очередь, опровергает слухи о нашествии змей, шершней и крыс, отмечая, что их популяция находится под контролем.

Ранее стало известно, что Калифорнию «захватили» крайне агрессивные огненные муравьи. Подробнее можно узнать по ссылке.