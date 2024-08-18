Жители Рима обеспокоены нашествием крыс и змей из-за проблем с мусором

Популяция змей выросла в геометрической прогрессии в течение зимы, потому что температура была непредвиденно теплой. Они бы не выжили, если бы было холодно. Теперь они приползают в город [Рим] из своей естественной среды обитания, потому что там много пищевых отходов, а там, где есть пищевые отходы, есть крысы — их главная добыча.