Жители Москвы, Краснодарского края и Питера признаны самыми уставшими

Кто-то уже в отпуске, а кому-то он еще только снится. Но вот кому? По данным аналитиков, сильнее всего стремятся отдохнуть этим летом жители Москвы — по крайней мере, они начали искать информацию о туристических локациях России еще в мае и делают это чаще соотечественников — на столицу пришлось более четверти запросов. Это данные девелопера курортной недвижимости — специалисты компании изучили запросы россиян об отдыхе по 20 самым востребованным направлениям внутри страны.