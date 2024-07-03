Жители Москвы, Краснодарского края и Питера признаны самыми уставшими

Кто-то уже в отпуске, а кому-то он еще только снится. Но вот кому? По данным аналитиков, сильнее всего стремятся отдохнуть этим летом жители Москвы — по крайней мере, они начали искать информацию о туристических локациях России еще в мае и делают это чаще соотечественников — на столицу пришлось более четверти запросов. Это данные девелопера курортной недвижимости — специалисты компании изучили запросы россиян об отдыхе по 20 самым востребованным направлениям внутри страны.
Второе место заняли жители Краснодарского края — хотя, казалось бы, здесь многие живут или на побережье, или в паре-тройке часов езды от двух морей. Тройку самых уставших регионов замкнули Санкт-Петербург и Ленинградская область (объединенные в один пункт, хотя это и разные субъекты РФ). На четвертом оказались ростовчане, которым тоже до моря рукой подать, как минимум до Азовского, ну, а замкнули пятерку жители Нижнего Новгорода. Совсем чуть-чуть от них отстал Татарстан.
А вот куда едут самые «уставшие» россияне: на первом месте отдых в Сочи, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Москва. (Кажется, летом жители юга и двух крупнейших мегаполисов просто меняются местами.) На четвертом месте Анапа, а пятерку востребованных направлений замыкает Казань.
«Интересно, что жители столиц чаще всего ищут локации в своем регионе, — говорит коммерческий директор девелопера Елена Кабешева. — Кроме того, места для отдыха рядом с домом ищут жители юга: им недалеко ехать до главных морских курортов. А екатеринбуржцы, нижегородцы и жители Татарстана стремятся уехать в отпуск подальше от родного города — преимущественно в Сочи».