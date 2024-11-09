Жители Лиссабона требуют принять запрет на сдачу жилья в аренду для туристов

Более 6600 жителей Лиссабона (Португалия) подписали петицию, призывающую городские власти согласиться на проведение обязательного референдума о запрете сдачи квартир и домов туристам в жилых кварталах. Об этом пишет The Guardian.
На протяжении нескольких месяцев горожане пытаются побудить власти к решительным действиям в городе, потому что повышенная из-за туристов стоимость аренды значительно превышает финансовые возможности местных жителей.
Большая часть жилья в историческом центре Лиссабона сдается на короткий срок. Нам нужно остановить это.
По словам Антунеш, многие из подписантов петиции — бывшие жители, вынужденные покинуть город из-за роста цен.
Иногда вам просто приходится попрощаться с городом, который вы любите, потому что вы не можете позволить себе жить в нем.
8 ноября движение представило петицию главе муниципального собрания, что, по словам Антунеш, стало «первым шагом». После этого члены собрания обязаны провести референдум, рассмотрев на нем волнующие проблемы.
Сообщается, что в дальнейшем это может привести к принятию обязательной резолюции о поэтапном сносе туристического жилья в городе, а также к официальному запрету на сдачу жилья в аренду для туристов.
Ранее рассказывали, что такое же решение рассматривали в Барселоне.