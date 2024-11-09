Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Лиссабона требуют принять запрет на сдачу жилья в аренду для туристов

Местные жители не могут позволить себе жизнь в Лиссабоне из-за туристического спроса и повышенных цен. В связи с этим более 6600 горожан подписали петицию о сносе «туристических квартир» и запрете на сдачу жилья в аренду для туристов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Более 6600 жителей Лиссабона (Португалия) подписали петицию, призывающую городские власти согласиться на проведение обязательного референдума о запрете сдачи квартир и домов туристам в жилых кварталах. Об этом пишет The Guardian.

На протяжении нескольких месяцев горожане пытаются побудить власти к решительным действиям в городе, потому что повышенная из-за туристов стоимость аренды значительно превышает финансовые возможности местных жителей.

Большая часть жилья в историческом центре Лиссабона сдается на короткий срок. Нам нужно остановить это.

Ракель Антунеш
член движения за проведение референдума по жилищному вопросу

По словам Антунеш, многие из подписантов петиции — бывшие жители, вынужденные покинуть город из-за роста цен.

Иногда вам просто приходится попрощаться с городом, который вы любите, потому что вы не можете позволить себе жить в нем.

Ракель Антунеш
член движения за проведение референдума по жилищному вопросу

8 ноября движение представило петицию главе муниципального собрания, что, по словам Антунеш, стало «первым шагом». После этого члены собрания обязаны провести референдум, рассмотрев на нем волнующие проблемы.

Сообщается, что в дальнейшем это может привести к принятию обязательной резолюции о поэтапном сносе туристического жилья в городе, а также к официальному запрету на сдачу жилья в аренду для туристов.

Ранее рассказывали, что такое же решение рассматривали в Барселоне.