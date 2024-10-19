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Жители Ленобласти плавают на островах

Кусочки суши стали заменой сапбордам.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

В Санкт-Петербурге очень популярно плавание на сапбордах: этому неспешному и простому плавсредству посвящен даже фестиваль в августе, когда всю Фонтанку заполоняют ярко одетые сапбордисты.

Есть ли более неспешный и завораживающий способ путешествовать по воде?

— Конечно! — отвечают в Ленинградской области, — Можно плавать на острове.

О необычном заплыве рассказал «Деловому Петербургу» блогер и основатель турфирмы My Way Сергей Завода. Он объяснил, как это работает.

Островки для плавания — небольшие участки почвы с большим содержанием торфа, которые встречаются на болотистых озерах.

Торф легкий и очень плавучий, поэтому такие островки запросто могут оторваться от берега и пуститься в самостоятельное плавание.

Блогер рассказал, что искать такие островки нужно в местах, где лес встречается с болотом. Это бывает непросто: в последний мужчина провел в поисках полтора часа, прежде чем нашел подходящий остров.

Впрочем, уверен Сергей, поиски того стоят, поскольку плавание на острове — это ни с чем не сравнимые впечатления. Кроме Ленобласти встретить такие острова можно в Карелии: климат и растительность в регионах очень похожи.

Некоторые острова достигают огромных размеров, но чаще встречаются совсем небольшие, которыми легко управлять с помощью весла.

Комментаторы заметили, что озеро с большим количеством таких островов есть в деревне Крутово Владимирской области, рядом с Петушками.

От себя добавим, что такое развлечение может быть опасным, как и любое путешествие по болотам, поэтому подходить к такому занятию нужно с осторожностью.

Ранее рассказывали, что в соседней с Ленинградской областью, Псковской, тоже недавно опробовали необычное средство. Жительница Петербурга проплыла по озеру на гигантской тыкве.