Жители Китая и Японии оказались наиболее склонны к риску

В частности, что для россиян, аргентинцев и жителей Марокко была характерна средняя степень склонности к риску, тогда как жители Индии, Чили и США были не склонны к авантюрным решениям. В свою очередь, чаще всего рисковали добровольцы из Китая, Японии и Израиля, что было особенно характерно для ситуаций с высоким уровнем награды и риска. Наличие этих культурных особенностей следует учитывать при проведении соцопросов и рекламных кампаний, подытожили ученые.