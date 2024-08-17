Жители Катманду поклоняются дереву, чтобы избавиться от зубной боли

В столице Непала, городе Катманду, находится своеобразное святилище богини Вайша Деви (Vaisha Dev), покровительницы зубной боли, где люди, страдающие от проблем с зубами, прибивают монеты к стволу в качестве подношений. Местные жители верят, что так они получат милосердие богини и избавятся от зубной боли без вмешательства стоматолога.
Расположенное на узкой улочке, между районом Тамель и площадью Дурбар, дерево Зубной боли, несомненно, является одной из самых необычных туристических достопримечательностей непальской столицы. Святилище Вайша Деви представляет собой пень, вырезанный из мифического дерева, известного как Бангемудхано. Некоторые источники утверждают, что оно появилось еще в 400 году нашей эры.
Сегодня, несмотря на то, что современная стоматология достаточно развита в Катманду, люди по-прежнему приходят к Дереву зубной боли, чтобы оставить подношение в надежде, что богиня избавит от боли. Однако, при этом, святилище привлекает и стоматологов, ищущих работу: вокруг него расположены десятки стоматологических клиник, в которые местные жители могут обратиться, если молитва не поможет.
Порой народные способы лечения и поклонения святилищам могут не только не помочь, но и навредить. Подробнее об опасности «древних методов» рассказал стоматолог.