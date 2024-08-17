Жители Катманду поклоняются дереву, чтобы избавиться от зубной боли

Сегодня, несмотря на то, что современная стоматология достаточно развита в Катманду, люди по-прежнему приходят к Дереву зубной боли, чтобы оставить подношение в надежде, что богиня избавит от боли. Однако, при этом, святилище привлекает и стоматологов, ищущих работу: вокруг него расположены десятки стоматологических клиник, в которые местные жители могут обратиться, если молитва не поможет.