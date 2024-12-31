Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили 2025 год

Всего в России праздник будут отмечать 11 раз. В 16:00 мск праздновать начнут в северо-восточной части Якутии, на Сахалине и в Магаданской области, а также на Курилах. В 17:00 мск Новый год наступит во Владивостоке (Приморский край), в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, в также северной части Якутии. Далее в Амурской области, центральной и западной частях Якутии, Забайкальском крае — в 18:00 мск.
В 19:00 по московскому времени Новый год наступит в Бурятии и Иркутской области, затем — в 20:00 мск — в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, Красноярском, Алтайском крае, республиках Алтай, Тува и Хакасия, а в 21:00 мск — в Омской области (21:00).
В Ямало-Ненецком автономном округе, Челябинской области, Пермском крае, Курганской, Оренбургской, Свердловской и Тюменской областях, Башкортостане, Ханты-Мансийском округе Новый год отметят в 22:00 по Москве.
В Удмуртии, Саратовской, Астраханской, Самарской и Ульяновской областях праздник встретят на час раньше москвичей.
Последними встречают Новый год жители Калининградской области — 01:00 мск.
Ранее в этот день российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с наступающим Новым годом. Они призвал сограждан творить добро и дарить улыбки окружающим в новом году.