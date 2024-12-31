Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили 2025 год

Всего в России праздник будут отмечать 11 раз. В 16:00 мск праздновать начнут в северо-восточной части Якутии, на Сахалине и в Магаданской области, а также на Курилах. В 17:00 мск Новый год наступит во Владивостоке (Приморский край), в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, в также северной части Якутии. Далее в Амурской области, центральной и западной частях Якутии, Забайкальском крае — в 18:00 мск.