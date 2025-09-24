Жители и гости Сочи после эвакуации пляжей остались на набережной

Мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале написал, что эвакуация отдыхающих на пляжах — это «превентивная мера», принятая в связи с атаками украинских дронов на другие города Краснодарского края. По его словам, в настоящее время ситуация на территории населенного пункта штатная.