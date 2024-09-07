Жители города Лопбури решат проблему нашествия обезьян на референдуме

Участникам голосования до 9 сентября необходимо заполнить опросные листы и ответить на 12 вопросов, описав проблемы и последствия проживания нескольких тысяч длиннохвостых макак в городской среде. Поскольку в референдуме принимают участие жители старого города, им также нужно ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы обезьяны проживали в этом районе. Если респондент согласен соседствовать с обезьянами, то он должен указать, какое их количество он считает допустимым. Затем полученные данные будут представлены властям и общественности для поиска решения с целью формирования облика исторической части города, где под открытым небом находятся руины дворцов и храмов, построенных в X веке в Кхмерской империи.