Жители города Лопбури решат проблему нашествия обезьян на референдуме

Участникам голосования до 9 сентября необходимо заполнить опросные листы и ответить на 12 вопросов, описав проблемы и последствия проживания нескольких тысяч длиннохвостых макак в городской среде. Поскольку в референдуме принимают участие жители старого города, им также нужно ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы обезьяны проживали в этом районе. Если респондент согласен соседствовать с обезьянами, то он должен указать, какое их количество он считает допустимым. Затем полученные данные будут представлены властям и общественности для поиска решения с целью формирования облика исторической части города, где под открытым небом находятся руины дворцов и храмов, построенных в X веке в Кхмерской империи.
Глава муниципалитета Лопбури Чамрын Салачип считает, что в районе таких архитектурных памятников, как храмы Прасамйот и Пхракан, должны проживать не более сотни макак. «Муниципалитет Лопбури на следующем этапе планирует провести крупный отлов обезьян в районах святилищ Пхракан и Прасамйот после того, как выслушает мнение общественности. Что касается их количества, то это зависит от мнения общественности, сколько обезьян они хотят оставить. Нам придется подождать и посмотреть, чтобы получить больше ясности», — сказал он.
Власти Лопбури совместно со специалистами департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений в июне провели крупную операцию, отловив 1,2 тыс. проживающих в городе обезьян из более 3 тыс. Их разместили в специальном приюте, где ветеринары проверяют животных на заболевания и стерилизуют. Отлов макак затем был временно приостановлен, поскольку их содержание обходится в порядка 720 тыс. батов ($21 тыс.) в месяц.
Несмотря на стремление местных властей уменьшить популяцию приматов в городе, об их полном выселении речи не идет, поскольку эти животные уже давно стали визитной карточкой города. Туристы часто посещают его в конце ноября во время проведения фестиваля под названием Lopburi Monkey Banquet. Местные жители в это время накрывают для обезьян праздничные столы с изобилием фруктов, чтобы таким образом задобрить своих непредсказуемых соседей, которые зачастую бывают агрессивными, если испытывают голод. В этом году фестиваль, который проводится с 1989 года, состоится