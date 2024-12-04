Жители Германии стали чаще брать больничные из-за алкоголя

По данным Центрального управления по проблемам наркозависимости Германии (DHS), в 2022 году психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, были названы пятым по частотности диагнозом, который ставили в больницах Германии. Подобный диагноз в 2022 году оказался на втором месте по частотности постановки мужчинам.