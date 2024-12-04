Жители Германии стали чаще брать больничные из-за алкоголя

По данным издания, в 2023 году на 100 застрахованных в Гамбурге и области Рейнланд в среднем приходилось 16 дней больничных, которые были взяты из-за последствий употребления алкоголя. В 2022 году этот показатель составлял 15,3 дня.
Как пишет Rheinische Post, из-за расстройств, связанных с алкоголем, на работе чаще отсутствуют мужчины, чем женщины. Количество пропусков у мужчин почти в три раза превышает этот показатель у женщин.
По данным AOK Rheinland/Hamburg, чаще алкогольные расстройства диагностируют у пожилых сотрудников.
По данным Центрального управления по проблемам наркозависимости Германии (DHS), в 2022 году психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, были названы пятым по частотности диагнозом, который ставили в больницах Германии. Подобный диагноз в 2022 году оказался на втором месте по частотности постановки мужчинам.