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Жители Германии стали чаще брать больничные из-за алкоголя

В Германии в 2023 году количество больничных дней, которые работники брали из-за последствий употребления алкоголя, оказалось рекордным. Об этом пишет Rheinische Post, ссылаясь на данные медицинской страховой компании AOK Rheinland/Hamburg.

Источник: Getty Images

По данным издания, в 2023 году на 100 застрахованных в Гамбурге и области Рейнланд в среднем приходилось 16 дней больничных, которые были взяты из-за последствий употребления алкоголя. В 2022 году этот показатель составлял 15,3 дня.

Как пишет Rheinische Post, из-за расстройств, связанных с алкоголем, на работе чаще отсутствуют мужчины, чем женщины. Количество пропусков у мужчин почти в три раза превышает этот показатель у женщин.

По данным AOK Rheinland/Hamburg, чаще алкогольные расстройства диагностируют у пожилых сотрудников.

По данным Центрального управления по проблемам наркозависимости Германии (DHS), в 2022 году психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, были названы пятым по частотности диагнозом, который ставили в больницах Германии. Подобный диагноз в 2022 году оказался на втором месте по частотности постановки мужчинам.