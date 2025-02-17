Жители Бистона больше года находят тарелку с очищенными бананами

Вот уже больше года жители английского города Бистон находят тарелку с очищенными бананами на углу Эбби-роуд и Венсор-авеню. Об этом пишет Oddity Central.
В первых числах каждого месяца кто-то ставит тарелку с 16−20 очищенными бананами, политыми медом. Жители в этом месте установили табличку с просьбой перестать это делать, однако фрукты продолжают появляться.
Некоторые бистонцы предполагают, что бананы имеют какое-то религиозное значение, в то время как другие считают, что кто-то просто кормит местных диких животных, однако никто из горожан никогда не прикасался к фруктам. До сих пор неизвестна и реальная причина того, почему тарелка с ними появляется в одном и том же месте.
Одна из жительниц сказала, что ее раздражают эти бананы, в то время как другая отметила, что фрукты портятся, и это «ужасно отвратительно».
Трудно поверить, что никто никогда не видел, как кто-то оставлял тарелку с очищенными бананами на одном и том же месте, но теперь, когда эта странная история стала вирусной, можно с уверенностью сказать, что за этим перекрестком в Бистоне будут пристально следить.
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