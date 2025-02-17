Жители Бистона больше года находят тарелку с очищенными бананами

Некоторые бистонцы предполагают, что бананы имеют какое-то религиозное значение, в то время как другие считают, что кто-то просто кормит местных диких животных, однако никто из горожан никогда не прикасался к фруктам. До сих пор неизвестна и реальная причина того, почему тарелка с ними появляется в одном и том же месте.