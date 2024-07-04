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Жители Берлина заметили загадочные черные кольца в небе

Пользователи соцсетей предположили, что это могут быть выхлопы производств, расположенных в городской черте.

Пользователи соцсетей сняли на видео парящие в небе в ряде районов столицы Германии Берлина черные кольца. На кадрах можно разглядеть, как черные круги поднимаются вверх, а после растворяются в воздухе.

Некоторые пользователи предположили, что это последствия использования пиротехники фанатами, которые празднуют победы своих сборных на чемпионате Европы.

Другие выразили мнение, что это могут быть выхлопы производств, расположенных в городской черте.

Ранее загадочные черные кольца в небе испугали жителей самарского Чапаевска. Пользователи Сети высказывали разные предположения о том, что это может быть.