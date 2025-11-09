Популярные темы
Жителей Тегерана призвали запасаться водой на фоне засухи

Президент Ирана не исключил, что из-за водного кризиса город придется эвакуировать.

Источник: AP 2024

Власти призвали жителей столицы Ирана запасаться водой на фоне серьезной засухи. В ночь на субботу в домах Тегерана ограничили подачу воды, сообщает «Интерфакс».

Руководители водопроводной компании в Тегеране заявляют, что запасов воды в одном из водохранилищ города хватит меньше чем на две недели. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, все случилось на фоне дефицита осадков и истощения водных ресурсов. Он не исключил, что жителей придется эвакуировать, если до третьей декады ноября дожди не выпадут.