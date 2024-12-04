Жителей многоквартирных домов предложили оградить от навязанных услуг

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О защите прав потребителей», которыми запрещается навязывать россиянам дополнительные платные услуги без их согласия. Это касается в том числе и услуг, которые навязываются жителям многоквартирных домов.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, два последних года Роспотребнадзор фиксирует рост числа случаев, когда с жителей многоквартирных домов взимают плату за услуги, не относящиеся к услугам по содержанию и ремонту жилого помещения, а также к коммунальным услугам. В частности, россияне жалуются на навязываемую им плату за телетрансляции, страхование имущества, консьерж-сервис, кабельное телевидение и другое.
Расходы на эти цели включают в ежемесячные платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг по умолчанию, без согласия жильцов и без оформления с ними каких-либо договоров. При этом среди жильцов имеются в том числе уязвимые категории граждан (пенсионеры, инвалиды), которые добровольно оплачивают такие платежи, заблуждаясь, что они являются обязательными, говорится в пояснительной записке. Кроме того, возможность выбирать, какие именно услуги оплачивать (только жилищные или коммунальные, или дополнительные) отсутствует в принципе, поясняется в документе.
Законопроект предлагает такие злоупотребления исключить. Вносимыми в закон «О защите прав потребителей» изменениями предлагается:
- разрешить оказание дополнительных платных услуг лишь с согласия потребителя, которое должно быть зафиксировано в отдельном договоре в письменной форме;
- запретить автоматически расставлять отметки о согласии потребителя на услугу — поставить такую отметку он может лишь сам;
- предоставить россиянам право отказаться от навязанных дополнительных услуг, а если они уже оплачены — возникнет право на возврат потраченных сумм.
«Проектируемые в законопроекте положения будут способствовать соблюдению закрепленного статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации принципа свободы договора, а также обеспечат эффективную защиту наиболее слабой стороны в обязательстве (потребителя)», — уточняется в пояснительной записке.
Помимо навязываемых жителям многоквартирных домов услуг, также существуют обязательные услуги, которые оплачивать нужно. В 2025 году жилищно-коммунальные услуги подорожают в среднем на 12%, затем рост цен существенно замедлится.