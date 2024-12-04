Жителей многоквартирных домов предложили оградить от навязанных услуг

Расходы на эти цели включают в ежемесячные платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг по умолчанию, без согласия жильцов и без оформления с ними каких-либо договоров. При этом среди жильцов имеются в том числе уязвимые категории граждан (пенсионеры, инвалиды), которые добровольно оплачивают такие платежи, заблуждаясь, что они являются обязательными, говорится в пояснительной записке. Кроме того, возможность выбирать, какие именно услуги оплачивать (только жилищные или коммунальные, или дополнительные) отсутствует в принципе, поясняется в документе.