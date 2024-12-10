Житель Японии делает романтические фотографии сам с собой

Дальше подключился профессионализм: Дзинуси начал экспериментировать с декорациями и ракурсами, чтобы добиться максимального эффекта. Результатами он делится в соцсетях, изображая счастливую «жизнь вдвоем»: того, что на всех фотографиях он на самом деле один, фотограф не скрывал с самого начала.