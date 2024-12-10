Житель Японии делает романтические фотографии сам с собой

Кейсуке Дзинуси — 39 лет. Он профессиональный фотограф и автор текстов для японского портала Daily Portal Z. Кейсуке закончил Университет искусств Мусасино по курсу кино и визуальных искусств. Всю свою жизнь Кейсуке одинок — но недавно он отправился в путешествие и вдохновился идеей, которая принесла ему популярность.
Историю фотографа рассказала газета South China Morning Post. Вот что он говорит о моменте, который его вдохновил: «Я путешествовал и сфотографировал себя рядом со статуей девушки. Тут меня осенило: буду снимать романтические фотографии с самим собой».
Дальше подключился профессионализм: Дзинуси начал экспериментировать с декорациями и ракурсами, чтобы добиться максимального эффекта. Результатами он делится в соцсетях, изображая счастливую «жизнь вдвоем»: того, что на всех фотографиях он на самом деле один, фотограф не скрывал с самого начала.
На одной из фотографий Дзинуси якобы кормит девушка с ярким красным маникюром, хотя на самом деле это его рука, и ногти он накрасил сам. «Я нанес на руку увлажняющий крем, накрасил ногти и надел на запястье резинку для волос— получилась женская рука», — делится фотограф лайфхаком.
На другом игривом фото Дзинуси целует девушку с длинными густыми черными волосами — на самом деле это парик. На еще одном снимке он надел мотоциклетный шлем на столб, чтобы сделать вид, будто едет с девушкой на мотоцикле.
Фотограф поделился главным секретом, как добиться правдоподобия: нужно застенчиво улыбаться, изображая смущение, которое парень испытывает, когда его фотографирует девушка.
Еще он подробно поделился своей методикой в книге Fantasy Girlfriend, которая рассказывает историю своего знакомства с выдуманной девушкой: как они начали встречаться, поженились и стали жить вместе.
Многие воспринимают фотоработы Дзинуси как доброжелательную критику японской культуры отаку: застенчивых молодых людей, которые стесняются общаться с другими людьми и увлекаются аниме, мангой или видеоиграми.
Недавно работы Дзинуси стали известны и в Китае: ими активно делятся пользователи соцсетей, а некоторые даже подражают: к примеру, одна девушка красит свою правую руку темной краской и делает вид, будто это рука ее молодого человека. По ее словам, это избавляет ее от навязчивых поклонников в соцсетях.
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