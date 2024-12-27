Житель Тайваня обманул мошенников и вернул отцу украденные деньги

Житель Тайваня обхитрил группу мошенников, чтобы вернуть своему отцу украденные ими деньги — $21,4 тыс (~ 2,2 млн рублей). Об этом пишет South China Morning Post.
Сообщается, что ранее мужчина из уезда Наньтоу (Тайвань) стал жертвой мошенников: он инвестировал $21,4 тыс (~ 2,2 млн рублей) наличными и скачал сомнительное приложение на телефон, чтобы отслеживать «рост акций». Узнав о заработанной прибыли, мужчина хотел вывести ее со счета, однако все попытки оказались тщетны.
Когда мужчина рассказал о произошедшем своему сыну, тот понял, что отец стал жертвой мошенников. Чтобы вернуть деньги, он решил совершить невозможное — обмануть их. Для этого он связался с мошенниками через телефон отца и рассказал им, что двое его друзей, впечатленных предполагаемой прибылью, хотят инвестировать $1,5 тыс и $3 тыс (~ 154−298 тыс рублей). Он также поинтересовался, когда они смогут приехать и забрать вырученные им деньги.
Изначально мошенники не собирались отдавать вложенные его отцом деньги, но мужчина притворился инвестором, расспрашивая их о деталях инвестиций. В конечном итоге преступники согласилась вернуть $21,4 тыс (~ 2,2 млн рублей).
Известно, что даже после перевода денег, мошенники утверждали, что мужчина заработал прибыль в размере $72 тыс (~ 7,4 млн рублей), однако для вывода средств нужно оплатить налог в размере 5−10%. К счастью, история закончилась «ничьей»: отец не повелся на очередную махинацию, вернув с помощью сына похищенные деньги.
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