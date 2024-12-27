Житель Тайваня обманул мошенников и вернул отцу украденные деньги

Когда мужчина рассказал о произошедшем своему сыну, тот понял, что отец стал жертвой мошенников. Чтобы вернуть деньги, он решил совершить невозможное — обмануть их. Для этого он связался с мошенниками через телефон отца и рассказал им, что двое его друзей, впечатленных предполагаемой прибылью, хотят инвестировать $1,5 тыс и $3 тыс (~ 154−298 тыс рублей). Он также поинтересовался, когда они смогут приехать и забрать вырученные им деньги.