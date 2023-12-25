Житель США случайно нашел алмаз во время прогулки в парке

Источник: Arkansas Department of Parks, Heritage and Tourism

Житель США Джерри Эванс абсолютно случайно нашел крупный драгоценный камень во время прогулки в национальном парке «Кратер алмазов». Об этом сообщает UPI.

Удачливый уроженец города Лепанто, штат Арканзас, признался, что отправился отдохнуть в этот парк впервые в жизни. Во время прогулки он подбирал с земли все подряд в надежде наткнуться на алмаз. В какой-то момент мужчина нашел небольшой предмет, который показался ему обычным стеклом.

Однако по возвращении из парка Джерри Эванс решил проверить находку и обратился за помощью к сотрудникам Геммологического института Америки. Через несколько недель специалисты сообщили, что найденный мужчиной минерал — это настоящий алмаз весом 4,87 карата.

«Когда мне позвонили и сказали, что это и вправду алмаз, я был просто в восторге», — описал свои впечатления американец.

Представители парка заявили, что найденный алмаз стал крупнейшим минералом, найденным в этом месте с 2020 года. Ранее рекордсменом считался обнаруженный здесь коричневый алмаз весом 9,07 карата.

Незадолго до этого другой житель США случайно нашел на ферме клад из более чем 800 монет времен Гражданской войны. Старинный тайник с деньгами был закопан в земле и на протяжении многих лет оставался нетронутым. Примечательно, что все деньги сохранились в очень хорошем состоянии, а некоторые — в идеальном.