Житель Сиднея обнаружил в саду более 100 ядовитых змей

Житель Сиднея (Австралия) рассказал, что был «совершенно поражен», когда специалисты по отлову рептилий выловили 102 ядовитые змеи с его заднего двора, — пишет The Guardian.
Сообщается, что австралиец Дэвид Стайн изначально заметил около шести краснобрюхих черных аспида, ползающих в мульче за домом. Чтобы избавиться от них, не подозревающий о масштабах катастрофы мужчина позвонил в службу отлова змей Reptile Relocation.
Краснобрюхие черные аспиды — вид ядовитых змей, чьи укусы способны вызвать кровотечение, тошноту, рвоту, головную боль, боль в животе, диарею, потливость, а также мышечные боли.
Когда специалисты приехали на место и начали постепенно отлавливать змей, они заметили, что многие рептилии были «на сносях». В конечном итоге за три часа работы, помимо отложенных яиц, было извлечено 102 аспида — как взрослых, так и совсем маленьких.
Прежде мы не сталкивались с тем, что ловцы находили такое большое количество краснобрюхих черных аспида в одном месте.
Согласно австралийским законам, змей должны будут выпустить в дикую природу в радиусе 20 км от места отлова. Предполагается, что для этой цели будет выбран заповедник Royal National Park.
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