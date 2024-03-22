Житель Швеции отсудил право оставить себе упавший на его участок метеорит

Житель Швеции Юхан Бензельшерна фон Энгестрем выиграл судебную тяжбу за право сохранить метеорит, упавший на его участок в 2020 году. Апелляционный суд Стокгольма признал метеориты недвижимым имуществом и заявил, что такие небесные тела являются частью земли, на которой они были найдены. Об этом сообщает The Guardian.
Судья Роберт Грин обосновал решение тем, что такие космические объекты «состоят из тех же веществ, которые уже находятся на поверхности земли». Таким образом, метеориты можно считать такой же частью земельного участка, как и многие другие камни.
Метеорит весом 14 кг упал на земельный участок жителя Швеции в ноябре 2020 года. Вскоре ученые Андреас Форсберг и Андерс Зеттерквист нашли его и передали в Шведский музей естественной истории. Энгестрем потребовал вернуть камень и даже подал в суд на геологов. Однако в декабре 2022 года суд города Уппсала встал на сторону последних и признал небесный камень «движимым имуществом, не имеющим владельца». Теперь же апелляционная инстанция в Стокгольме встала на сторону владельца земли.
В Швеции есть закон, известный под названием allemansraetten. Он дает каждому право свободно передвигаться по стране при условии уважения к местной природе и животным. Действие закона распространяется даже на частные территории, однако он не дает «права забирать метеориты с чужой земли», подчеркнул суд.