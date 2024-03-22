Житель Швеции отсудил право оставить себе упавший на его участок метеорит

Метеорит весом 14 кг упал на земельный участок жителя Швеции в ноябре 2020 года. Вскоре ученые Андреас Форсберг и Андерс Зеттерквист нашли его и передали в Шведский музей естественной истории. Энгестрем потребовал вернуть камень и даже подал в суд на геологов. Однако в декабре 2022 года суд города Уппсала встал на сторону последних и признал небесный камень «движимым имуществом, не имеющим владельца». Теперь же апелляционная инстанция в Стокгольме встала на сторону владельца земли.