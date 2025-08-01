Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл — РИА Новости. Три волны цунами на Парамушире вынесли на берег острова немало рыбы и необычных предметов, о своих находках на побережье житель Северо-Курильска Сергей Лакомов рассказал РИА Новости.
«Освободившееся от воды побережье нашего острова в районе Второго Курильского пролива, который разделяет острова Шумшу и Парамушир, преподнесло мне сюрприз. Это изолятор проводов, которые во времена СССР висели на деревянных столбах. Самое интересное, что такой раритет, видимо, унесло в море во время страшного цунами 1952 года в Северо-Курильске. А аналогичная природная стихия 2025 года вынесла его на берег. Время стерло маркировку, поэтому определить сейчас, предмет японского или советского производства, уже невозможно», — поделился собеседник агентства.
Мужчина рассказал также, что на берегу валяется много рыбы, в том числе камбалы.
«Конечно, есть ее нельзя, хотя запах у рыбы нормальный, прямо как у свежевыловленной. Но вот ближе к рыбзаводу и морскому порту стоит сильный запах топлива, которым пропитывается и морская живность. Думаю, что местных медведей нетоварный вид и техническое амбре камбалы не смутит», — считает собеседник.
Удивил Сергея Лакомова еще один выброшенный на побережье обитатель морских глубин. Речь о песчанке.
«Нашел эту рыбешку в метрах 300 от пролива. Хотя специалисты говорили, что волна цунами вышла на берег примерно на расстояние 200 метров. Для меня это осталось загадкой», — заключил курильчанин.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.