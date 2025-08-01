Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами

«Освободившееся от воды побережье нашего острова в районе Второго Курильского пролива, который разделяет острова Шумшу и Парамушир, преподнесло мне сюрприз. Это изолятор проводов, которые во времена СССР висели на деревянных столбах. Самое интересное, что такой раритет, видимо, унесло в море во время страшного цунами 1952 года в Северо-Курильске. А аналогичная природная стихия 2025 года вынесла его на берег. Время стерло маркировку, поэтому определить сейчас, предмет японского или советского производства, уже невозможно», — поделился собеседник агентства.