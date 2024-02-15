Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу

«В Касахском ущелье, в селе Оганаван (Арагацотнской области, в 35 километрах от Еревана — ред.) местный житель во время проведения земляных работ на своем участке обнаружил средневековую высеченную в скале гробницу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.