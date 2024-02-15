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Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу

ЕРЕВАН, 15 фев — РИА Новости. Житель села Оганаван в Армении при проведении земляных работ на своем участке наткнулся на средневековую гробницу, сообщили в четверг в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта.
Источник: AP 2023

«В Касахском ущелье, в селе Оганаван (Арагацотнской области, в 35 километрах от Еревана — ред.) местный житель во время проведения земляных работ на своем участке обнаружил средневековую высеченную в скале гробницу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что находка была зафиксирована сотрудниками службы охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды, земляные работы приостановлены.

«Обсуждается вопрос передачи государству обнаруженных археологических артефактов и срочного проведения раскопок», — заявили в министерстве.

В ближайшее время средневековой гробнице будет присвоен статус памятника истории.