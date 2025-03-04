Житель Подмосковья выиграл 285 млн рублей, купив лотерейный билет на рынке

Ранее мужчина уже приобретал билет той же лотереи, выиграв 150 рублей, и на эти деньги приобрел следующий билет. Согласно правилам лотереи «Охота», главный приз достается участнику, который угадает по четыре числа в каждом из двух числовых полей билета. Для Александра счастливыми оказались числа 12, 13, 15, 20 в первом поле и 5, 7, 8, 14 во втором.