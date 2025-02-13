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Житель Пензы потратил 250 тысяч на азартные игры

Деньги он украл из клиники, где лечился от игровой зависимости.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Азартные игры — серьезное увлечение, которое может вызывать тяжелую зависимость. Люди, страдающие лудоманией (тягой к азартным играм), лечатся в заведениях, аналогичных центрам реабилитации для наркозависимых — и, как показывает случай, произошедший на днях в Пензе порой болезнь вылечить оказывается очень трудно.

В пензенскую полицию обратился директор одного из городских реабилитационных центров: из сейфа учреждения пропало 250 тысяч рублей. Стражи порядка начали поиски преступника и достаточно быстро его задержали.

Вором оказался житель Пензы 1997 года рождения, который лечился в этой самой клинике от игровой зависимости, но в какой-то момент болезнь оказалась сильнее, и он украл деньги.

Как рассказывает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, совершить ограбление было несложно: «Он выяснил, что комбинацией кодового замка сейфа является день рождения одного из сотрудников организации. Накануне выписки из лечебного учреждения мужчина вскрыл сейф и забрал 250 тысяч рублей».

Все деньги мужчина уже успел потратить на азартные игры, но после задержания возместил ущерб клинике. Теперь ему грозит лишение свободы на 5 лет.

Игорный бизнес в России запрещен с 1 июля 2009 года. В стране организовано пять специальных игорных зон, где открывать казино можно: Республика Крым, Калининградская область, Алтайский, Краснодарский и Приморский край.

Пенза в список этих регионов не входит, но мужчина вполне мог проиграть деньги в онлайн-играх или же в букмекерских конторах, на которые закон не распространяется.

Ранее рассказали, что в Пенсильвании украли 100 тысяч яиц — в США сейчас дефицит этого продукта.