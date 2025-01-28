Житель Малайзии притворяется плохим парнем на заказ

Шазали Сулейман — житель Ипоха, города на севере Малайзии. Ему 28 лет, и на жизнь он зарабатывает актерской игрой. Но играет Шазали вовсе не в театре, а на городских улицах: там он на заказ изображает злодея, от которого нужно кого-нибудь спасти.
О необычном ремесле рассказала газета South China Morning Post. Широкую известность Шазали получил 8 января: в этот день он выложил в соцсетях пост с рекламой собственных услуг.
«Достало, что девушка считает вас слабаком? За небольшую сумму я помогу это исправить!» Шазали Сулейман, злодей на заказ.
По словам Шазали, клиенты должны лишь указать место и время, в которых ему нужно появиться. Он явится туда в образе уличного хулигана и начнет приставать ко второй половинке, позволяя заказчику «спасти» ее, проявив героизм без всяких рисков.
Мужчина также дополнил пост своим фотопортретом: на изображении у него свирепый взгляд и длинные косматые волосы. По словам самого Шазали, друзья регулярно говорили ему, что он похож на бандита, и спустя некоторое время мужчина решил не обижаться, а превратить грозный внешний вид в дополнительный источник дохода.
Стоимость услуги совсем небольшая: 100 ринггитов (2200 рублей) по будням и 150 (3300 рублей) по выходным. Если необходим выезд за город, заказчик дополнительно оплачивает проезд.
Согласно репортажу малайзийских СМИ, Шазали предлагает свои услуги партнерам обоих полов, и уже успешно выполнил ряд заказов — но о том, сколько именно он заработал, мужчина предпочел не рассказывать.
Зато Сулейман поделился историей одного из последних заказов, где он должен был приставать к девушке в торговом центре: «по сценарию парень отошел в туалет, а я начал приставать к его девушке. Потом он вернулся и прогнал меня, как настоящий герой».
Некоторые комментаторы под постом задались вопросом о том, законно ли такое «предпринимательство»: ведь пострадавшая девушка может запросто проигнорировать героизм своей второй половинки и подать на хулигана в суд за домогательство. В Малайзии те, кто признан виновным по этой статье, должны заплатить штраф, компенсирующий как материальный, так и моральный ущерб.
Кроме этого, на мужчину вполне могут подать в суд за хулиганство или нарушение общественного порядка — а по этим статьям можно даже заработать небольшой тюремный срок.
Сам Шазали уверен, что все будет в порядке, потому что на самом деле никто не пострадал: «Это же игра на публику, как в рестлинге. Я никому не причиняю вреда и всегда оказываюсь проигравшим».
Другой заказ, которым поделился мужчина, был более необычным: девушка заплатила ему за то, чтобы он с ней пофлиртовал. Так она рассчитывала вызвать ревность у супруга.
Сулейман не показывает фотографии себя в образе, чтобы «жертвы» случайно не раскрыли его заранее.
Мнения комментаторов под постами предпринимателя разделились: некоторые хвалят его за предприимчивость, другие же уверены, что он внушает партнерам ложную надежду: «такие псевдо-герои наверняка испугаются первой же настоящей опасности, поэтому создавать фальшивый образ нечестно».
Ранее рассказывали про необычную услугу из Китая: там девушки косплеят героев аниме и видеоигр и ходят в этом образе на свидания, позволяя людям встретиться со своими любимыми персонажами в жизни.