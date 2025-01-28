Житель Малайзии притворяется плохим парнем на заказ

Некоторые комментаторы под постом задались вопросом о том, законно ли такое «предпринимательство»: ведь пострадавшая девушка может запросто проигнорировать героизм своей второй половинки и подать на хулигана в суд за домогательство. В Малайзии те, кто признан виновным по этой статье, должны заплатить штраф, компенсирующий как материальный, так и моральный ущерб.