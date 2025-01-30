Житель Лондона посетил 42 музея за 12 часов, чтобы установить мировой рекорд

Бен Мелхэм, 42-летний житель Лондона (Великобритания), установил мировой рекорд Гиннесса, посетив 42 музея менее чем за 12 часов, — пишет CNN.
Сообщается, что изначально мужчина хотел посетить наибольшее количество музеев за 24 часа, но уже за первую половину этого времени ему удалось завоевать титул.
Известно, что первым делом Мелхэм отправился в Музей Королевского фармацевтического общества в 9:03 утра, а завершил свой «тур» он в Королевской академии художеств в 19:58 вечера. В промежутках мужчина также посетил 40 других достопримечательностей, включая Музей естественной истории, Британский музей и Музей сэра Джона Соуна.
Мелхэм рассказал, что решился на такой культурный поход, когда читал Книгу рекордов Гиннесса вместе с детьми. В конечном итоге затея ему очень понравилась, поэтому мужчина планирует в будущем посетить самое большое количество музеев за год.
В лондонских музеях хранятся миллионы экспонатов. Каждый из них может дать вам возможность прикоснуться к определенному моменту времени, конкретному человеку или чуду природы.
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