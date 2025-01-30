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Житель Лондона посетил 42 музея за 12 часов, чтобы установить мировой рекорд

На музейный тур его вдохновило чтение Книги рекордов Гиннесса вместе с детьми.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Бен Мелхэм, 42-летний житель Лондона (Великобритания), установил мировой рекорд Гиннесса, посетив 42 музея менее чем за 12 часов, — пишет CNN.

Сообщается, что изначально мужчина хотел посетить наибольшее количество музеев за 24 часа, но уже за первую половину этого времени ему удалось завоевать титул.

Предыдущими рекордсменами были жители Индии Суджой Кумар Митра и Сваруп Даврани. В 2024 году они посетили 33 музея за сутки.

Известно, что первым делом Мелхэм отправился в Музей Королевского фармацевтического общества в 9:03 утра, а завершил свой «тур» он в Королевской академии художеств в 19:58 вечера. В промежутках мужчина также посетил 40 других достопримечательностей, включая Музей естественной истории, Британский музей и Музей сэра Джона Соуна.

Мелхэм рассказал, что решился на такой культурный поход, когда читал Книгу рекордов Гиннесса вместе с детьми. В конечном итоге затея ему очень понравилась, поэтому мужчина планирует в будущем посетить самое большое количество музеев за год.

В лондонских музеях хранятся миллионы экспонатов. Каждый из них может дать вам возможность прикоснуться к определенному моменту времени, конкретному человеку или чуду природы.

Бен Мелхэм
42-летний житель Великобритании, установил мировой рекорд Гиннесса

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