Известно, что первым делом Мелхэм отправился в Музей Королевского фармацевтического общества в 9:03 утра, а завершил свой «тур» он в Королевской академии художеств в 19:58 вечера. В промежутках мужчина также посетил 40 других достопримечательностей, включая Музей естественной истории, Британский музей и Музей сэра Джона Соуна.