Житель Китая помог 700 бездомным детям найти дом

Ван Ваньлинь — 80-летний житель китайской провинции Чжэцзян на востоке страны. У Вана никогда не было жены и родных детей, но более 700 человек по всей стране называют мужчину «отцом» — потому что он помог им обрести вторую жизнь.
Историю Ваньлиня рассказала газета South China Morning Post. Впервые он приютил ребенка в 1979 году — тогда мужчине было всего 34 года, и однажды вечером он встретил бездомного ребенка на улице.
15-летний мальчик дрожал от холода. Вану он рассказал, что сбежал с угольной шахты в соседнем городе. На работу ребенка заманили обманом, пообещав хорошие условия труда — ради нее он проехал на поезде пол-страны из провинции Цзянсу.
Ван поселил мальчика у себя, а через неделю купил ему билет на поезд домой.
Мужчина объяснил, что, спасая других людей, он пытался не допустить, чтобы они повторили его собственную судьбу.
В юности Ван считался перспективным ребенком и был членом государственного ансамбля детской песни и пляски — но все изменилось, когда сосед обвинил ребенка, а краже наручных часов.
Из мальчика выбили признание и отправили на исправительные работы в глубокой провинции — там Ван «перевоспитывался», работая в полях целых 16 лет.
В 1978 году Ваньлиню разрешили найти другое место работы, и, на его счастье, повстречавшийся начальник упаковочной фабрики поверил в юношу и взял его на работу — это помогло Вану не пойти по кривой дорожке.
«Жизнь того мальчика тоже могла стать куда мрачнее, повстречай он не меня, а каких-нибудь дурных людей. Нужно было его вытащить», — вспоминает он ту первую встречу.
С тех пор Ван решил, что помогать бездомным детям — его призвание. Он искал их на улицах, давал детям приют в своем доме, кормил их и старался помочь вернуться домой.
Деньги на все это мужчина тратил свои собственные, а все, что просил взамен — написать письмо о том, что спасенный смог добраться до дома.
Впрочем, многим детям было попросту некуда возвращаться — таких мужчина оставлял жить у себя. В какой-то момент, вспоминает он, в его квартире одновременно жило 20 детей.
Один из них — Юй Хуэй. Ван встретил его в 1998 году — тогда Юю было 12 лет. Он тоже сбежал из родной деревни на поезде, надеясь заработать денег для семьи, но спутался с бандой детей, которые заставили мальчика воровать.
Юй сбежал от них и добрался до Ханьчжоу, где его и встретил старик Ван: мальчик рылся в мусорке в поисках еды. Ван накормил мальчика, дал ему пожить у себя, а вскоре, как водится, купил билет на поезд домой.
На этом история, правда, не закончилась: Юй бросил школу, чтобы найти работу, и Ван убедил родителей мальчика прислать его назад в Ханьчжоу, где он убедил ребенка заняться своим образованием. После этого Юй смог найти хорошую работу в Шанхае и даже смог построить своим родителям двухэтажный дом — самый роскошный во всей деревне.
В 2022 году Юй узнал, что старик Ван живет совсем один, и вновь вернулся в Ханьчжоу, чтобы позаботиться о том, кто когда-то подарил ему шанс на лучшую жизнь.
Ван до сих пор держит у себя письма и фотографии всех детей, которым он когда-то помог. Юй выложил в соцсетях видео с призывом к остальным откликнуться и сообщить о себе старику, но Ван вскоре заставил его удалить пост, опасаясь, что комментаторы назовут его воспитанников неблагодарными.
Большинство комментаторов, впрочем, выразили только восхищение жизнью мужчины — как написал один из пользователей, «у него явно доброе сердце, как и у его “сына” Юя».
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