Житель Китая 16 лет пытается поступить в престижный университет

36-летний Тан Шанцзюнь известен как «самый упрямый человек Китая». Это прозвище ему досталось из-за того, что уже на протяжении 16 лет подряд Шанцзюнь сдает вступительные экзамены, пытаясь поступить в престижный университет.
В 2009 году Тан Шанцзюнь сдал гаокао — самый сложный экзамен для поступления в высшие учебные заведения Китая. Тогда он набрал посредственные 372 балла из 750 возможных, чего было недостаточно для зачисления в университет Цинхуа, о котором он мечтал. Следующие несколько лет, Шанцзюнь провел усердно учась и осваивая учебные материалы для гаокао.
Через десять лет попыток в 2019 году Шанцзюнь достиг своего пика в гаокао, набрав 649 баллов из 750 возможных. Этого было достаточно, чтобы поступить во многие престижные китайские университеты, даже в Цинхуа, но для зачисления на выбранную специальность не хватило.
К сожалению, в последующие годы результаты Шанцзюнь на гаокао ухудшились. В 2023 году мужчина, наконец, решил поступить на факультет физики и химии Центрального педагогического университета Китая, но набрал 594 балла из 750. А для зачисления необходимо не менее 608 баллов.
Сейчас, в возрасте 36 лет, вечный абитуриент постепенно начинает осознавать, что его шансы найти хорошую работу после окончания учебы невелики, потому что ему придется конкурировать с более молодыми людьми.
В связи с этим Шанцзюнь недавно поделился, что 16-ый по счету гаокао станет для него последним. Уже известно, что мужчина сдал этот экзамен, набрав 600 баллов, но так и не поступил в университет своей мечты.
Он считает, что поступление в самый престижный университет страны — это большой успех, который помогает начать хорошую жизнь, но в жизни есть много других способов добиться успеха. Даже упорное стремление к цели, выходящей за рамки человеческих возможностей, иногда приводит к неудаче.
В течение последних 16 лет Шаньцзюнь работал на временных работах, чтобы прокормить себя и стареющих родителей. Сейчас мужчина понимает, что пришло время сосредоточиться на поиске стабильной, приносящей доход работы, вместо того, чтобы направлять большую часть энергии на поступление в университет мечты.
Возможно, в будущем нашему герою повезет больше, ведь быть студентом никогда не поздно. В подтверждение этого факта читайте статью про американку, получившую степень магистра в Стэнфорде в 105 лет.
Кристина Корчанова