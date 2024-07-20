Житель Китая 16 лет пытается поступить в престижный университет

Через десять лет попыток в 2019 году Шанцзюнь достиг своего пика в гаокао, набрав 649 баллов из 750 возможных. Этого было достаточно, чтобы поступить во многие престижные китайские университеты, даже в Цинхуа, но для зачисления на выбранную специальность не хватило.