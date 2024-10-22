Житель Канады установил мировой рекорд по выгулу собак

Как сообщает Guinness World Records, чтобы побить рекорд, мужчине нужно было провести собак на поводках один километр. При этом животные должны были оставаться на привязи все это время.
По словам Митчелла Руди, ему понравилось общаться с таким количеством собак. Их спасли с фабрик по разведению щенков и из бывших районов забоя скота.
Предыдущий рекорд по выгулу собак был побит в Южной Корее в сентябре 2024 года. Тогда одновременно вывели на улицу 36 собак.
Собаки дружелюбны и обычно открыты к новым знакомствам. Однако некоторые люди могут вызвать у них антипатию.