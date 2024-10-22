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Житель Канады установил мировой рекорд по выгулу собак

Житель Канады Митчелл Руди побил рекорд по числу животных, которых одновременно выгуливает один человек. Организовать выгул помогли местная благотворительная инициатива BONK и служба спасения собак из Южной Кореи. Последняя также забрала животных, чтобы найти им семьи.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Как сообщает Guinness World Records, чтобы побить рекорд, мужчине нужно было провести собак на поводках один километр. При этом животные должны были оставаться на привязи все это время.

По словам Митчелла Руди, ему понравилось общаться с таким количеством собак. Их спасли с фабрик по разведению щенков и из бывших районов забоя скота.

Предыдущий рекорд по выгулу собак был побит в Южной Корее в сентябре 2024 года. Тогда одновременно вывели на улицу 36 собак.

Собаки дружелюбны и обычно открыты к новым знакомствам. Однако некоторые люди могут вызвать у них антипатию.