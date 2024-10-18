Житель Индии создал самую маленькую стиральную машину в мире

Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, чтобы удостоиться звания, Саджи должен был продемонстрировать, что его стиральная машина исправна и может выполнять полный цикл стирки, полоскания и отжима. Удивительно, но крошечное устройство справилось со своими задачами, поэтому теперь Барби могут больше не стирать свою одежду вручную.