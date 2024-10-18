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Житель Индии создал самую маленькую стиральную машину в мире

И хотя миниатюрное устройство меньше тамагочи, оно может выполнять полный цикл стирки, полоскания и отжима.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Guinness World Records

Житель Индии Себин Саджи (Sebin Saji') продемонстрировал свои навыки в области миниатюрной инженерии, создав самую маленькую стиральную машину в мире размером всего 3,3 см на 3,8 см.

Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что стиральная машина Саджи, которая меньше, чем цифровой питомец Тамагочи, является самой маленькой в мире.

Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, чтобы удостоиться звания, Саджи должен был продемонстрировать, что его стиральная машина исправна и может выполнять полный цикл стирки, полоскания и отжима. Удивительно, но крошечное устройство справилось со своими задачами, поэтому теперь Барби могут больше не стирать свою одежду вручную.

Ранее рассказывали, что в Японии создали самый маленький в мире кубик Рубика.