Житель Греции решил закончить школу спустя 67 лет

Завуч школы, Евангелина Патераки, объяснила, что Василис нес флаг не из-за возраста, а потому что стал лучшим учеником в классе. «Он очень прилежный, и активно помогает остальным ученикам. Очень трогательно смотреть, как люди ценят образование и не воспринимают его как должное, а тянутся к знаниям даже несмотря на то, что всю жизнь были их лишены», — рассказывает она.