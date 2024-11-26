Житель Греции решил закончить школу спустя 67 лет

Житель Греции Василис Панайотаропулос всегда любил учиться и получать знания. К сожалению, в 12 лет он был вынужден бросить школу, чтобы помогать отцу вести хозяйство на ферме на полуострове Пелопоннес.
Спустя много лет Василис все же нашел время и силы, чтобы закончить учебу — правда, теперь ему 80 лет, и он самый старый школьник во всей Греции. Историю тяги к знаниям рассказала газета The Guardian.
«Все, что я узнаю, так интересно! Школа по-настоящему распахивает границы разума», — восторгается новоиспеченный ученик, который теперь ходит в школу в центре Афин — каждый будний день к 19:45.
Панайотаропулос 50 лет владел и управлял таверной, у него есть жена, Мария, которая работала швеей, но давно вышла на пенсию. Теперь мужчина посещает вечернюю школу, а его одноклассникам в среднем 15 лет. По словам бывшего трактирщика, в отдельные моменты он тоже чувствует себя так, словно ему снова 15.
Василис учится уже второй год, но популярным стал совсем недавно, когда прошел во главе парада школьников в День Охи — важный государственный праздник, отмечающий отказ Греции принять ультиматум, выдвинутый фашистской Италией 28 октября 1940 года.
Завуч школы, Евангелина Патераки, объяснила, что Василис нес флаг не из-за возраста, а потому что стал лучшим учеником в классе. «Он очень прилежный, и активно помогает остальным ученикам. Очень трогательно смотреть, как люди ценят образование и не воспринимают его как должное, а тянутся к знаниям даже несмотря на то, что всю жизнь были их лишены», — рассказывает она.
Население Греции, как и других стран Европейского союза, постепенно стареет — к 2050 году, по прогнозам демографов, 35% греков будут старше 65 лет. Ученые радуются тому, что обучение Василиса служит символическим мостиком взаимопонимания между поколениями и прививкой от эйджизма — не только в его классе, но и во всей стране, потому что теперь пожилого второклассника активно обсуждают в социальных сетях.
Любимые предметы Панайотаропулоса — греческий язык и математика. Но и другие предметы, по словам ученика, открывают ему глаза на, казалось бы, очевидные вещи: «раньше я не знал, когда образовалась и распалась Византийская империя», — без тени стеснения делится мужчина.
У Василиса есть две взрослых дочери, которые очень рады тому, что отец наконец исполняет свою мечту. Чтобы помочь ему и другим пожилым грекам, правительство страны объявило о поощрении системы вечерних школ — Греция остается одной из последних стран в Европе, где они продолжают существовать.
Заместитель министра образования Зетта Макри уверен, что государство обязано поддерживать любого гражданина в его тяге к знаниям. «Когда взрослый человек, сколько бы ему ни было лет, находит в себе силы вернуться за школьную скамью, это должно вызывать только уважение», — уверен чиновник.
Василис — типичный представитель поколения греков 1950-х: многие его сверстники тоже вынуждены были бросить учебу ради заработка, а спустя много лет перебрались из сельской местности в город. Но мужчина не готов называть себя первопроходцем или героем. «Я просто рад, что наконец могу много читать и удовлетворить свое любопытство. Можете написать, что иногда мечты сбываются даже в таком преклонном возрасте, как мой», — подводит он итог.
Реализовать мечту действительно никогда не поздно — ранее писали про британку, которая решилась набить татуировку только в 97 лет, а на столетие будет бить уже четвертую.