Житель Франции во время ремонта нашел в своем подвале кладбище

Как сообщает Live Science, зимой прошлого года мужчина нашел первое кладбище. Сейчас на месте работают археологи. Они нашли уже 38 захоронений.
Сначала эксперты предполагали, что здесь находилось кладбище времен раннего Средневековья, так как там располагалась часовня VII века, которую, в свою очередь, возвели на месте еще более древнего языческого храма. Однако потом нашлись и другие старые захоронения.
По словам ученых, самая древняя могила на этом кладбище относится к III веку нашей эры, что соответствует периоду поздней Римской империи, а последняя — к X веку. Таким образом, кладбище использовалось на протяжении примерно 700 лет.
Большинство могил располагались параллельно друг другу. Умерших в римскую эпоху хоронили на спине в деревянных гробах, которые к сегодняшнему дню сгнили. В могилах
Археологи полагают, что благодаря уникальной находке они смогут разобраться, какое население жило в этом районе в эпоху поздней античности и Средневековья и как со временем менялись их погребальные традиции.
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