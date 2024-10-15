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Житель Флориды спас дом от урагана, привязав его к земле

Во время урагана не забудьте пристегнуть ремни.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Ураган «Милтон», прошедший по Флориде сразу после «Хелен», оставил после себя множество разрушений. Но по крайней мере один дом был надежно защищен — владелец его… привязал. Так он не только спас дом, но еще и стал звездой соцсетей.

Видео со спасенным жилищем поделился телеканал CNN. Выходец из Пуэрто-Рико Педро Касарес в самом деле привязал дом к земле транспортными ремнями. Мужчина подошел к вопросу основательно: он сделал цементные сваи и вкопал якори, к которым крепились державшие крышу тросы, на 2,5 метра в землю.

Поначалу в способ никто не поверил, но все получилось: ураган прошел, а крыша дома удержалась на месте.

Ранее рассказывали про еще один неожиданный счастливый случай, связанный с «Милтоном»: ураган вернул супругам обручальное кольцо, потерянное девять лет назад.