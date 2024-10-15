Житель Флориды спас дом от урагана, привязав его к земле

Ураган «Милтон», прошедший по Флориде сразу после «Хелен», оставил после себя множество разрушений. Но по крайней мере один дом был надежно защищен — владелец его… привязал. Так он не только спас дом, но еще и стал звездой соцсетей.
Видео со спасенным жилищем поделился телеканал CNN. Выходец из Пуэрто-Рико Педро Касарес в самом деле привязал дом к земле транспортными ремнями. Мужчина подошел к вопросу основательно: он сделал цементные сваи и вкопал якори, к которым крепились державшие крышу тросы, на 2,5 метра в землю.
Поначалу в способ никто не поверил, но все получилось: ураган прошел, а крыша дома удержалась на месте.
Ранее рассказывали про еще один неожиданный счастливый случай, связанный с «Милтоном»: ураган вернул супругам обручальное кольцо, потерянное девять лет назад.